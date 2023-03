Den třístý osmdesátý sedmý, 17. března 2023.

„Všichni čekají, až se naši chlapci vrátí z fronty a nastolí pořádek. To se ale nestane.“ Tak zní slova jednoho aktivisty a veterána, který se snaží vysvětlit zvláštnosti sociální komunity bývalých vojáků – a také to, na co by se měla připravit neválčící občanská společnost.

Jde o to, že Ukrajinci vkládají do těchto budoucích veteránů velké naděje. V budoucí Ukrajině, která porazila ruského Goliáše (a o tomto vítězství nikdo nepochybuje), to budou její hrdinové, hoši se samopaly, kteří se vrátí, aby nastavili parametry budoucího života – spravedlnost, bohatství a svobodu. Je to, jako když matka čeká na svého syna, až se vrátí z fronty. Po jeho návratu bude život jistě šťastný, protože syn – který svou chytrost a sílu dokázal činy – jim zařídí dobrý a řádný život.