Den třístý dvacátý první, 10. ledna

Nedávno se objevil nápad vysílat skupiny nových ruských emigrantů na výlet po Ukrajině, aby viděli následky války a naladili se na ukrajinskou atmosféru. S nápadem přišla ruská komunita nových přistěhovalců, ta její část, která bezvýhradně podporuje Ukrajinu. Prý je mezi námi moc těch, kteří z Ruska utekli, aby v bezpečí přečkali záchvat státního šílenství, ale mentálně zůstali živným humusem, na němž vykvetl „putinismus“ a „ruský nacismus“.

Vyprávím o tom svému kamarádovi, kulturologovi, který si stále láme hlavu nad tím, čemu se říká „ruská kultura“ – v jejím současném stavu, v době těžké krize. Považuje to za důležité, protože i po našem vítězství s nimi budeme muset žít a Rusko nikam nezmizí. Je přesvědčen, že musíme pochopit, co se s Rusy děje a co můžeme očekávat.