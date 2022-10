V okolí měst Soledar a Bachmut, která leží ve východoukrajinském Donbasu, se vedou velmi tvrdé boje. Ve svém pravidelném večerním hlášení to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bachmut je dalším cílem ruských ozbrojených sil při jejich pomalém postupu Doněckou oblastí od doby, co v červnu a červenci dobyly klíčová průmyslová města Lysyčansk a Severodoněck.

„Klíčovými ohnisky na Donbasu jsou Soledar a Bachmut,“ uvedl Zelenskyj ve svém videoposelství. „Odehrávají se tam velmi tvrdé boje,“ dodal podle agentury Reuters. Soledar leží severně od Bachmutu.

Zelenskyj v projevu také požádal Ukrajince, aby snížili spotřebu energií, a zabránili tak výpadkům. „Kvůli ruskému raketovému teroru v některých městech a regionech Ukrajiny musejí energetické společnosti omezit dodávky elektřiny, aby celý systém fungoval stabilně,“ uvedl.

Podle Zelenského lze výpadkům elektřiny předcházet, pokud všichni na Ukrajině vědomě omezí spotřebu v době energetické špičky. „Pokud můžete, udělejte prosím více. Od 17:00 do 23:00 musíme snížit spotřebu elektřiny,“ vyzval Zelenskyj Ukrajince a zejména obyvatele metropole Kyjeva a přilehlých oblastí.

Rusko nevyrábí dost munice

Rusko v bojích na Ukrajině pravděpodobně spotřebovává více munice pokročilých typů, než kolik je schopno vyrobit. V neděli o tom ve svém pravidelném hlášení informuje britská vojenská rozvědka. List The Washington Post s odvoláním na nejmenované západní bezpečnostní činitele píše, že zmenšující se zásoby přesně naváděné munice by Rusku mohl pomoci doplnit Írán.

„Ruský obranný průmysl zřejmě není schopen vyrábět munici pokročilých typů v takové míře, jak se od něj očekává,“ uvádí na Twitteru britská vojenská rozvědka.

Ruská armáda v pondělí odpálila více než 80 raket na ukrajinská města, podle Moskvy šlo o odplatu za útok na strategický Krymský most spojující ruské vnitrozemí s Krymem, který Rusko anektovalo v roce 2014. Tyto raketové údery podle Londýna znamenají další výrazné ztenčení ruských zásob raket dlouhého doletu, což pravděpodobně do budoucna omezí schopnost ruské armády útočit na takové množství cílů, jak by si přála.

Při pondělních raketových útocích bylo zasaženo více ukrajinských měst, včetně Kyjeva. Zemřelo asi 20 lidí, více než 100 dalších utrpělo zranění. Rakety výrazně poničily ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zasáhly ale i civilní objekty.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek řekl, že další masivní údery na Ukrajinu nejsou nutné, ale že zopakuje útoky na cíle, které se mu doposud nepodařilo zasáhnout.

Podle deníku The Washington Post se zvyšuje role Teheránu coby vojenského dodavatele Moskvy. Podle činitelů z nejmenované západní země před měsícem Írán vyslal do Ruska své zástupce, aby dojednali konečné podmínky pro další dodávky zbraní. Podle informací zpravodajských služeb Írán chystá první dodávku balistických raket krátkého doletu Fateh-110 a Zolfaghar, které jsou schopny zasáhnout cíle ve vzdálenosti 300, respektive 700 kilometrů.

Už existují důkazy o tom, že ruská armáda při útocích proti cílům na Ukrajině používá íránské drony Šáhid-136 a Mohadžer. Trosky obou typů bezpilotních letounů se v uplynulých týdnech našly na Ukrajině. Rusko je podle všeho přebarvilo a dalo jim ruská označení. Podle Kyjeva je většina dronů, které ruská armáda používá na jižní frontě, íránské výroby.

The Washington Post připomíná, že Teherán oficiálně popírá, že by dodával zbraně, které jsou pak nasazeny v konfliktu na Ukrajině. Íránští představitelé opakují, že jejich země je neutrální, a zdůrazňují, že je potřeba, aby „obě strany vyřešily problémy politickými prostředky bez použití násilí“.