Ve veřejné části páteční schůzky mezi americkým a ukrajinským prezidentem jsme opět dostali lekci v Trumpově sebechvále a Zelenského sebeovládání. Hlava země válčící s Ruskem v tom pokračovala i po skončení společného oběda v Bílém domě, který Zelenskyj opustil zjevně zklamaný. „Nebudu už (o střelách Tomahawk) mluvit. Spojené státy nechtějí eskalaci,“ řekl novinářům. „Domnívám se, že Rusko se Tomahawků opravdu bojí.“
Zelenskyj jel přitom letos potřetí do Bílého domu v nejlepší situaci, kdy to vypadalo, že Donald Trump je nakloněn tomu udělat s Kyjevem „velkou dohodu“: Ukrajinci nabídli své know-how ohledně dronů, chtěli za to hlavně střely Tomahawk, jimiž by podpořili své údery na ruská ropná a další energetická zařízení. Američané k těmto úderům přispívají posíláním zpravodajských a navigačních dat, která umožňují ukrajinským vojákům plánovat pro jejich drony a rakety trasy, které se vyhnout ruské protivzdušné obraně.
Co se dočtete dál
- - Jak vypadá ruská taktika vůči Trumpovi
- - Co teď budou dělat Ukrajinci
- - Jak se chystá summit v Budapešti
