„Je ctí být zde s velmi silným vůdcem, mužem, který si prošel mnoha těžkostmi, a mužem, kterého jsem měl možnost velmi dobře poznat, a s nímž jsme si opravdu velmi dobře porozuměli,“ řekl Trump na adresu Zelenského a dodal, že s ním probere svůj čtvrteční telefonát s Putinem a nadcházející rusko-americký summit v Budapešti. K osobnímu setkání ruského a ukrajinského prezidenta v Budapešti ale podle šéfa Bílého domu zřejmě nedojde.
Ukrajinci začali víc poučovat západní spojence o tom, co mají dělat. Mohou si tím uškodit víc, než si uvědomují
„Myslím, že se to vyvíjí poměrně dobře,“ řekl Trump v souvislosti se svým telefonátem s Putinem. Odmítl však říct, zda by se Ukrajina musela vzdát části svého území, aby válka skončila.
„Mluvil jsem s ním včera (ve čtvrtek) dvě a půl hodiny, hovořili jsme o spoustě podrobností,“ řekl Trump o rozhovoru se svým ruským protějškem. „Chce to ukončit, myslím, že to chce ukončit prezident Zelenskyj. Teď to musíme udělat,“ dodal. Zelenskyj naopak vyjádřil názor, že Putina je k ukončení války třeba přimět. Pokud jde o jednání v Budapešti, Trump řekl, že bude dvoustranné, ale že Zelenskyj bude informován. „Je mezi těmi prezidenty zlá krev, a to nepřeháním,“ řekl Trump.
Dodání amerických střel dlouhého doletu Ukrajině by Putin podle Trumpa vnímal jako eskalaci. V této souvislosti americký prezident poznamenal, že snad půjde válku ukončit bez střel Tomahawk. O možnostech pomoci Ukrajině však bude ještě se Zelenským hovořit.
„Myslím, že s vaší pomocí můžeme ukončit válku,“ řekl Zelenskyj Trumpovi a poznamenal, že Rusko nyní neslaví mnoho úspěchů na bojišti. “Nejdůležitější pro Ukrajince, kteří čelí každodenním útokům, jsou velmi silné bezpečnostní záruky. NATO by bylo nejlepší, ale zbraně jsou velmi důležité. Spojenci na naší straně jsou důležití,“ prohlásil Zelenskyj. „Chceme mír, to Putin nechce, proto na něj musíme vyvinout tlak,“ dodal.
Zelenskyj také uvedl, že jednal se zástupci amerických energetických firem, které chtějí na Ukrajině investovat, až skončí válka. Ukrajinský prezident také poukázal na Trumpem zprostředkované příměří v Pásmu Gazy s tím, že by to mohlo poskytnout hybnou sílou k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
