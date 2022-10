Na Kerčském mostě, který spojuje Rusko s okupovaným Krymským poloostrovem, se v sobotu po požáru cisteren zřítila část vozovky. Podle ruského protiteroristického výboru oheň způsobil výbuch bomby nastražené v autě, napsal ruskojazyčný server BBC. Provoz na mostě byl přerušen.

První zprávy o požáru a explozi na mostě, který je symbolem ruské anexe Krymu, se objevily okolo 06:00 moskevského času (05:00 SELČ). Podle místních úřadů plameny zachvátily cisternu na nákladním vlaku, informaci následně potvrdila krymská železniční správa.

„Mostní oblouky nejsou poškozeny. Je příliš brzo na to, abychom hovořili o příčinách a následcích. Pokračuje se v hašení ohně,“ napsal Oleg Krjučkov, poradce šéfa správy anektovaného poloostrova.

Ruský protiteroristický výbor následně uvedl, že na 19 kilometrů dlouhém mostě explodoval nákladní vůz, což vedlo ke vznícení několika cisteren vlakové soupravy. Šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov na sociální síti telegram potvrdil, že se kvůli incidentu „zbortily dva pruhy“ silnice ve směru z Krasnodaru do Kerče. Hořící vlak podle něj z obou směrů zkusí odtáhnout dvě lokomotivy.

„Jakmile uhasíme požár, budeme moci posoudit rozsah poškození mostu a jeho podpěr a hovořit o časovém rámci obnovení dopravy,“ napsal Aksjonov. Silnice ze směru z Kerče do Krasnodaru, tedy vedoucí z anektovaného poloostrova do Ruska, je na první pohled nepoškozená.

Rusko připojilo Krym ke svému území v roce 2014. Ukrajina a většina zemí světa tuto anexi neuznává. Most vedoucí z Ruska přes Kerčský průliv na Krym byl slavnostně otevřen v květnu 2018 v přímém přenosu televize a za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zhruba 19 kilometrů dlouhou spojnici mezi ruskou pevninou a anektovaným Krymem jako první přejel právě Putin za volantem oranžového nákladního vozu Kamaz. Díky stavbě, která v přepočtu stála 80 miliard korun, Moskva získala přímé spojení s obsazeným poloostrovem, protože Kyjev pozemní cestu přes Ukrajinu blokoval.

Vybudování mostu se pro Kreml stalo prioritou a v Rusku byl projekt označován za stavbu století. Realizace začala v únoru 2016 a trvala více než dva roky. Most se stal nejdelším v Rusku, začíná na Tamaňském poloostrově v ruském Krasnodarském kraji a přes ostrov Tuzla směřuje na západ přes Kerčský průliv na krymský Kerčský poloostrov. Konstrukce stojí na pylonech, které jsou zavrtány do hloubky 56 metrů. Výška mostu je 35 metrů nad hladinou moře, přibližně uprostřed se nachází zvýšený oblouk, kterým může proplouvat lodní doprava.

Most se skládá ze dvou částí, jedna je pro automobily, druhá pro železnici. Čtyřproudá vozovka s kapacitou 40 tisíc vozů denně byla v provozu od května 2018, budování části s dvoukolejnou železniční tratí se ale protáhlo. Přepravu po ní až koncem prosince 2019 osobně zahájil opět Putin, který tehdy usedl do kabiny strojvedoucího ve spoji se třemi vagony vypraveném z krymského přístavu Kerč do nádraží Tamaň. Nejprve po mostě jezdily jen osobní vlaky, nákladní se přidaly v létě 2020.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu letos v únoru se spekulovalo o možnosti ukrajinského útoku na most, který hraje důležitou roli při zásobování ruských jednotek na Krymu a v přilehlé části Rusy obsazeného ukrajinského území. Kromě mostu ale Rusové od června mohou ke spojení s Krymem používat i pozemní cestu přes pevninu. Za invaze na Ukrajinu totiž ruské síly získaly kontrolu nad celým pásmem ukrajinského území, které přiléhá k Rusku. Ovládnutá území sahají od Charkovské oblasti přes Donbas a Záporožskou a Chersonskou oblast až na Krym.