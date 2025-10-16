Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po dnešním telefonátu s Putinem. Kdy se schůzka uskuteční, zatím není jasné. Příští týden se ale mají sejít vysocí zástupci Washingtonu a Moskvy.
Trump vytáhl zatím největší klacek na Putina. Schůzka se Zelenským ukáže, zda a jak ho bude chtít opravdu použít
"Jsem přesvědčen, že dnešní telefonická konverzace vedla k velkému pokroku," napsal Trump, který rozhovor označil za velmi produktivní. Vyjádřil přesvědčení, že mír na Blízkém východě, k jehož dosažení mu ruský prezident poblahopřál, pomůže ve snaze ukončit válku na Ukrajině.
Na závěr konverzace, kterou Trump už během telefonátu označil za dlouhou, se prezidenti dohodli, že se příští týden setkají delegace obou stran. Tu americkou povede ministr zahraničí Marco Rubio. Kde se jednání uskuteční, zatím není jasné.
"Prezident Putin a já se poté setkáme na dohodnutém místě, v Budapešti, v Maďarsku, abychom zjistili, zda můžeme tuto 'neslavnou' válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit," uvedl také Trump, který chce v pátek o rozhovoru s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého přijme v Bílém domě.
Ve svém příspěvku Trump také zmínil, že velká část konverzace s Putinem se točila kolem obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy po skončení války. Tu Moskva zahájila invazí na Ukrajinu před více než třemi a půl lety.
