Den stý devadesátý druhý, 3. září

„Idioti to jsou. Místo aby kopali zákopy a stavěli palebná stanoviště po celém obvodu, krčí se na jednom místě!“ To říká Kolja, voják, který přijel do Kyjeva z fronty na dovolenou. U mého kamaráda Ivana sledujeme americký film, jehož zápletka spočívá v tom, že rebelující farmáři uspořádají povstání proti federální vládě. A tak se shromáždí a brání své velitelství – farmu v lese. Kolja okamžitě odhalí nedostatky v jejich obranném systému – a bere to fakt vážně.

„Je to jen ve filmu. Nejsou to vycvičení vojáci, ale herci,“ říká Ivan s dobromyslným úsměvem.

Kolja souhlasí: „Jo, kašlu na to.“ Ale i tak je pořád příliš rozrušený. V myšlenkách je stále na frontě, kde jsou zákopy a palebná stanoviště nesmírně důležité.

Ivan poměrně nedávno odešel ze zdravotních důvodů z armády. Uspořádal u sebe doma malou oslavičku, na kterou pozval své přátele z civilu i z armády. Pijeme pivo, sledujeme akční filmy a samozřejmě vášnivě diskutujeme o zprávách.

