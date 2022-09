Den stý osmdesátý pátý, 27. srpna

Na ukrajinských sociálních sítích se rozpoutala diskuse o tom, jak by se měly využívat krymské hotely poté, až Ukrajina získá nazpět Krym. Názory se různí: někdo navrhuje je proměnit na státní centra pro rehabilitaci veteránů, někdo naopak nabízí, aby se vrátily původním ukrajinským majitelům a majetek Rusů se následně dal do aukce. Další navrhují polovinu hotelů zbourat, jelikož jsou prý až moc zastaralé, zbytky letovisek dát do koncese Polákům, Britům a Američanům a vyjádřit jim tak dík za vojenskou a humanitární pomoc a zároveň obnovit bídný krymský turistický servis. Do debaty se občas zapojovala další skupina, kterou nejvíc trápilo, jak nejefektivněji použít obrovskou námořní základnu v Sevastopolu, ale této skupině bylo doporučováno se přesunout na místa, kde se řeší námořní témata, a hledat si oponenty tam.

Tak trochu absurdní, že ano? Ukrajinské vítězství je kde? Je daleko, a ještě navíc s otazníkem. Ale o tom, jak žít po válce a jak všechno zorganizovat a co je třeba udělat už teď – kromě toho vítězství –, jsou Ukrajinci schopni mluvit celkem vážně.

Je vtipné, že podobné myšlenkové pochody, podobné nálady jsou slyšet i na samotném Krymu. Můj známý z Jalty u mě začal před týdnem zjišťovat, jaké plány má ukrajinské vedení vůči obyvatelům Krymu. „Nevyhodils ještě ukrajinský pas?“ zeptal jsem se. „Ne!“ Tak jsem mu dal radu: „Snaž se ho neztratit. A ruský vyhodit ještě stihneš.“ Obyvatelé Krymu žijí se dvěma pasy, až na nejhloupější podporovatele Putina, ale těch není mnoho.

Zbývá vám ještě 70% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 70% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.