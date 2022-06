DEN STÝ OSMÝ, 14. června

„Pozastavíme dodávky obilí a masa do Německa. Nemůžeme si být jisti, že toto obilí neskončí na trzích v Rusku, což by přispělo k eskalaci konfliktu. Navíc, tato možná korupční schémata ještě více posílí některé německé politiky, kteří jsou závislí na Putinovi. A co je ještě důležité – nejsme si jisti, že Němci budou schopni naše produkty správně využít a vyrobit z nich něco jedlého.“

Takto vtipkuje můj přítel ve svém sloupku na jednom ukrajinském webu. Paroduje tak některá prohlášení evropských politiků, kteří vysvětlují své úvahy o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Neboli jim nastavuje zrcadlo: hlavním produktem ukrajinského exportu do Německa je obilí a maso. Podle mě je to směšné a jako každá karikatura to jen zdůraznilo zvláštnosti současné situace. Evropa nepomáhá Ukrajině příliš aktivně – ale proč? A proč jsou výmluvy evropských politiků stále vyumělkovanější?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.