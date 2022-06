Bojující Ukrajina žádá po Západu dodávky stovek moderních těžkých zbraní. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak vyčíslil potřebu ukrajinské armády, aby se mohla vypořádat s ruskou agresí, na tisíc houfnic ráže 155 milimetrů, 300 raketových systémů, 500 tanků, 200 obrněných vozidel a 1000 dronů.

To jsou počty techniky, které nemají na skladech ani západní armády. A ani západní firmy nejsou schopny je v nějaké krátké době vyrobit. Pro srovnání, největší armáda v Evropské unii, francouzská, má 109 samohybných houfnic a 105 tažených za nákladními auty. Tanků má k dispozici 406. V jediné aktuálně fungující továrně na nové tanky v Evropské unii, v sídle mnichovského koncernu KMW, se vyrábí dva až tři nové tanky měsíčně na základě objednávek z let 2017 a 2018. Jediný, kdo by ze svých aktuálních zásob byl schopen ukrajinské požadavky splnit, jsou Spojené státy.

