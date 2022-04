Dva vrtulníky Mi-24, které v pátek zaútočily na sklad pohonných hmot v západoruském městě Belgorod, ležícím asi 30 až 40 kilometrů od ukrajinských hranic, stále mají nejasného „majitele“. Podle gubernátora Belgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova na areál zaútočily dva vrtulníky ukrajinské armády, které v nízké výšce přeletěly hranice. Podobně se později vyjádřilo ruské ministerstvo obrany. Toto tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov obvinění později popřel. Ukrajinská ministerstva zahraničí a obrany ruské tvrzení předtím nepotvrdila ani nevyvrátila.

„Z nějakého důvodu říkají, že jsme to udělali, ale podle našich informací to neodpovídá realitě,“ řekl Danilov podle agentury Reuters v televizi. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba už předtím sdělil, že informace o tom, že za útokem stála ukrajinská armáda, nemůže potvrdit ani vyvrátit. Obdobně reagoval podle agentury Interfax-Ukrajina mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk. Ukrajina se podle něj brání a snaží se odrazit ruskou agresi na ukrajinském území. „A to vůbec neznamená, že by Ukrajina měla nést odpovědnost za všechny špatné odhady, katastrofy a události, které se odehrávají na území Ruska,“ nechal se slyšet Motuzjanyk.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také odmítl se přihlásit k útoku na Belgorod. „Promiňte, ale já nebudu veřejně komentovat rozkazy, které vydávám jako vrchní velitel ozbrojených sil. Jsou věci, o kterých se bavím výhradně s vojáky ukrajinské armády,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizní stanicí Fox News.

Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova zasažený objekt nezásoboval ruské ozbrojené síly, ale civilní vozidla. Osm zásobníků s ropou, do jejichž hašení se zapojily skoro dvě stovky hasičů i se speciálním vlakem, vzplálo jen dva dny poté, co městem otřásla exploze v muničním skladu.

Na sociálních sítích se objevily záběry útočících a odlétajících vrtulníků, podle siluety zřejmě bitevních helikoptér Mi-24, v modernizované verzi označovaných Mi-35. Tyto stroje sovětské konstrukce používají obě strany nynějšího rusko-ukrajinského konfliktu, podobně jako jiné státy, které bývaly součástí sovětského bloku.

Ukrajinský novinář Jurij Butusov podle agentury Unian na sociálních sítích napsal, že nálet podnikly dva ukrajinské vrtulníky Mi-24. Ty letěly tak nízko, že je nezachytila ruská protivzdušná obrana, a pak neřízenými raketami zničily sklad paliv. „Ruská protivzdušná obrana nebyla s to ani zaznamenat naše vrtulníky při úspěšném návratu na základnu po splnění úkolu,“ uvedl novinář.

Britská BBC na svých internetových stránkách píše, že pokud se tyto informace potvrdí, půjde o první známý případ, kdy ukrajinské stroje během nynější konfliktu vletěly do ruského vzdušného prostoru s cílem zaútočit tam na stanovený cíl. Podle BBC mají piloti ukrajinských helikoptér hodně zkušeností s nízkými a rychlými lety. Takové operace provádějí v posledních letech v Donbasu, kde ukrajinské síly bojují s proruskými separatisty.

Kreml uvedl, že útok na sklad pohonných hmot „nevytváří příhodné podmínky“ k tomu, aby pokračovala jednání o příměří s Kyjevem. Obyvatelé Belgorodu z okolí požáru byli podle starosty Antona Ivanova evakuováni na stadion. Tam podle BBC přijel autobus s 19 lidmi. Společnost Rosněfť, které sklad patří, oznámila, že požár se obešel bez obětí a bez zraněných.

Gubernátor Gladkov tento týden uvedl, že výbuchy ve zbrojním skladu byly pravděpodobně důsledkem jiného požáru, ačkoli regionální úřady podle něj čekají na potvrzení od ministerstva obrany. Agentura TASS s odkazem na místní úřady ve středu uvedla, že šlo o vojenský objekt zničený ukrajinskou střelou. Ukrajina se ani k tomuto incidentu nepřihlásila.

Požár v Belgorodu nezpůsobí nedostatek paliv na čerpacích stanicích, které budou zásobovány z okolních regionů, řekl ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov podle agentury TASS. Britské zpravodajské služby tvrdí, že požár zničil několik nádrží s naftou a že ztráta dodávek paliva a munice z belgorodských skladů pravděpodobně přispěje ke krátkodobému přetížení ruských logistických řetězců. Podle Británie by mohly být zvlášť postiženy dodávky ruským silám, které obkličují Charkov. Druhé největší ukrajinské město leží zhruba jen 60 kilometrů od Belgorodu.

Ruské ozbrojené síly v posledních dnech raketami a střelami s plochou dráhou letu systematicky ničily sklady pohonných hmot v různých částech Ukrajiny. Uvedené sklady podle médií slouží hlavně ukrajinské armádě a železnici.