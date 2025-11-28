Iniciativa Dárek pro Putina přehodnocuje nákup střel s plochou dráhou letu Flamingo, na něž vybrala peníze ve sbírce na počest zesnulé předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Výrobce střely je spojován s Timurem Mindičem, který je podezřelý z korupce v energetickém sektoru na Ukrajině a uprchl ze země. S odvoláním na zakladatele iniciativy Dárek pro Putina podnikatele Dalibora Dědka to v pátek napsal server iDnes.cz. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců 12,5 milionu korun za jeden den.
„Aktuálně to řešíme. Hledáme alternativu a stále s nimi jednáme,“ řekl serveru Dědek. Vybrané peníze iniciativa podle Dědka zatím společnosti Fire Point, která střely vyrábí, nepředala. Transakci zastavila ve chvíli, kdy o výrobci dostala informace od ukrajinské vojenské rozvědky HUR, píše server.
Nový mírový plán a obří korupční aféra na Ukrajině mají společného hybatele a jeden konkrétní cíl
„Jednáme velmi obezřetně a máme tam velmi dobré kontakty. V tomto případě jsme peníze vybrali velmi rychle, ale objevily se vážné pochybnosti, že nepůjdou na produkt, na který se vybíralo. Takže jsme jim nenaletěli a nyní hledáme vhodnou alternativu,“ řekl serveru Dědek.
Iniciativa vybírala peníze na jednu střelu. Začátkem listopadu oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za peníze dodá střely dvě.
Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě střelomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun. Drábová, která zemřela 6. října, se veřejně angažovala v podpoře Ukrajiny. Podporovala mimo jiné právě i projekt Dárek pro Putina.
Střelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má dolet 3000 kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů.
