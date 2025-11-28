Andrij Jermak, pravá ruka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podal demisi. Příslušný dekret s rezignací podepsal v pátek odpoledne podle agentury Reuters prezident. Odchodu předcházela prohlídka Jermakova domu a kanceláře experty z protikorupční agentury NABU a protikorupční prokuratury.
Oba tyto nezávislé orgány vybudované s podporou západních spojenců se prezidentská kancelář letos v létě pokusila dostat pod svoji kontrolu, což vyvolalo velké protesty veřejnosti. Svoji nezávislost ubránily a před několika týdny odhalily velkou korupční aféru kolem zakázek pro státní energetickou firmu Enerhoatom. Do ní byl zapleten i bývalý Zelenského podnikatelský partner Timur Mindič, který utekl do zahraničí.
Od té doby se v Kyjevě hovořilo i o zapletení Jermaka, který – neoficiálně – budoval na Ukrajině centrum moci v rámci přerozdělování vlivu domácích skupin po vypuknutí ruské invaze. Zelenskyj se pokusil Jermaka odstínit tím, že ho vyslal před týdnem vyjednávat o mírovém plánu s Američany do Ženevy.
Kdo vyjednává za Ukrajinu? Zelenského šedá eminence, kterou Time zařadil mezi nejvlivnější lidi světa a kterou ohrožuje korupční skandál
Dříve filmový producent se stal nejvlivnější osobou ve státě po prezidentovi a do vlády při nedávné rekonstrukci dosadil svoje lidi. Pro západní partnery to vytvářelo čím dál neudržitelnější situaci. Jeho odchodem oslabuje domácí politická pozice Zelenského, což byl i cíl Trumpovy administrativy uprostřed vyjednávání o míru s Ruskem.
Pro ukrajinskou demokracii je to dobrá zpráva přinejmenším v tom, že – na rozdíl od Ruska – se ukazuje, že nikdo není před vyšetřováním spojeném s korupcí imunní. Rusové to nepochybně využijí propagandisticky.
„Nemůžeme si dovolit dělat chyby,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti po oznámení Jermakovy rezignace. „Rusko na ně čeká.“
Celkový dopad Jermakova odchodu na domácí politiku i na mírová vyjednávání se ale teprve ukáže. „Je to jediný logický krok. Ukazuje to, že Zelenskyj bere odpovědnost vážně,“ komentoval rezignaci Timofij Mylovanov, rektor Kyjevské ekonomické univerzity a jeden z vlivných hlasů veřejné debaty.
