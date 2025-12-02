Evropská centrální banka (ECB) odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu Kč) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal v úterý list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.
ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise je v rozporu s jejím mandátem. Tento postoj ještě více komplikuje snahu Bruselu zorganizovat úvěr krytý zmrazenými aktivy ruské centrální banky, která jsou uložena v belgickém depozitáři cenných papírů Euroclear.
Poté, co Belgie otázku reparační půjčky zablokovala na posledním summitu unie, mají se věcí zabývat šéfové států a vlád bloku na své prosincové schůzce. V reakci na postoj ECB začala komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu pro zajištění úvěru, uvedly zdroje.
Podle plánu komise by země EU poskytly státní záruky, aby zajistily sdílené riziko splácení úvěru. Představitelé EK ale uvedli, že jednotlivé země nebudou moci v případě nouze rychle získat hotovost, a to by mohlo trhy dostat pod tlak. Požádali proto ECB, zda by mohla být věřitelem poslední instance, tedy poskytovatelem nouzového úvěru v krajní situaci, pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce. Tím by se předešlo případné krizi likvidity.
ECB komisi sdělila, že to není možné. Interní analýza ECB dospěla k závěru, že návrh EK by byl rovnocenný poskytování přímého financování vládám, protože centrální banka by pokrývala finanční závazky členských států. Tato praxe je ve smlouvách EU zakázána, protože má za následek vysokou inflaci a ztrátu důvěryhodnosti centrálních bank.
Od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 zmrazila EU ruská aktiva za zhruba 210 miliard eur.
Proti půjčce pro Kyjev se postavila Belgie kvůli tomu, že by v případě, že ruská aktiva budou uvolněna a Moskva je bude moci požadovat zpět, nebyl Euroclear schopen peníze okamžitě vyplatit. Belgický premiér Bard De Wever uvedl, že plán EU je od základu špatný, a požaduje, aby se dalších 26 členských zemí unie přihlásilo k právně závazným zárukám, a podělily se o riziko splacení půjčky pro případ, že by sankce EU, které udržují ruská aktiva zmrazená, byly náhle zrušené. Sankce musí být obnovovány každých šest měsíců jednomyslným rozhodnutím. Některé země, včetně Maďarska, jsou však proti jejich prodlužování.
Spojené státy tlačí na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Belgie se obává, že potenciální mírová dohoda uzavřená mezi Washingtonem a Moskvou by mohla negovat sankce EU a přinutit Euroclear, aby peníze okamžitě vyplatil.
Podle návrhu EK by Ukrajina splatila peníze z půjčky pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s vyplacením reparací Kyjevu.
