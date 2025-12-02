Evropské země předkládají návrhy řešení rusko-ukrajinské války, které jsou pro Moskvu nepřijatelné. Novinářům to v úterý podle státní tiskové agentury TASS řekl ruský prezident Vladimir Putin krátce před jednáním se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. Šéf Kremlu, na jehož příkaz Rusko vede už čtvrtým rokem válku proti sousední Ukrajině, zároveň prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, Rusko je připraveno bojovat. Putin už druhý den po sobě činí prohlášení, která demonstrují, že neplánuje válku ukončit, reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Putin tvrdil, že Rusko v případě Ukrajiny postupuje „chirurgickým způsobem“. „Pokud s námi Evropa náhle zahájí válku, myslím, že to bude rychlé. Není to Ukrajina. V případě Ukrajiny jednáme chirurgicky, přesně. Není to válka v přímém, moderním smyslu slova,“ prohlásil ruský prezident. Podle TASS také řekl, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by nastat situace, kdy by Moskva „neměla s kým vyjednávat“.
Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajině 24. února 2022; od začátku ji označuje jako „speciální vojenskou operaci“, přičemž obsadilo část ukrajinského území. Ukrajinci se ale postavili na odpor a v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět.
V poslední době invazní jednotky podle dostupných informací postupují na několika místech frontové linie. Z Ukrajiny denně přicházejí zprávy o zabitých či zraněných civilistech a o zasažených civilních objektech při ruském bombardování.
Putin s novináři mluvil krátce před tím, než v Kremlu zahájil jednání s Witkoffem, který má podle ruských agentur prezidenta informovat o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti Ukrajině, které zástupci USA už projednali s ukrajinskými představiteli.
Spojené státy nejprve po konzultacích s ruskými činiteli zveřejnily minulý měsíc plán ukončení bojů, který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Následně o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto rozhovorech podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných změn. V neděli pak o něm dále jednali na Floridě Ukrajinci s Američany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že návrh mírové dohody ze Ženevy byl po následných rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě dále vylepšen.
Putin dnes evropské země obvinil ze snahy celý mírový proces zablokovat. Evropané předkládají požadavky, které jsou pro Rusko absolutně nepřijatelné, prohlásil šéf Kremlu. „Nemají žádnou mírovou agendu, jsou na straně války,“ tvrdil Putin, který dále mimo jiné obvinil evropské představitele z toho, že podle něj brání Trumpovi v dosažení míru. Ukrajina ruské vojenské agresi čelí i s pomocí řady evropských zemí, které jí poskytují mimo jiné vojenské vybavení. Ukrajinci ovšem disponují i americkými zbraněmi.
Rusku se ani téměř čtyři roky od začátku nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války nepodařilo menší sousední zemi dobýt, poznamenala agentura Reuters. Připomněla, že Ukrajina i některé evropské země opakovaně varovaly, že pokud by Rusko zvítězilo ve válce proti Ukrajině, mohlo by zaútočit na některou z členských zemí NATO, což Moskva opakovaně popírá.
„Včera (v pondělí) řekl, že je připraven bojovat celou zimu. Dnes vyhrožuje námořním přístavům a svobodné plavbě,“ reagoval na vyjádření šéfa Kremlu ukrajinský ministr zahraničí Sybiha na platformě X. „Rusko musí ukončit krveprolití, které začalo. Pokud se tak nestane a Putin znovu plivne světu do tváře, musí to mít následky,“ dodal s tím, že je čas donutit „zdroj války v Moskvě, aby ji ukončil“. Putin dnes prohlásil, že jeho země rozšíří útoky proti ukrajinským přístavům v reakci na útoky na lodě ruské stínové flotily v Černém moři.
