Ukrajina zřejmě bude v jednáních o konci války donucena udělat bolestivé ústupky. Listu Neue Osnabrücker Zeitung to v úterý řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Podle něj nebyla ovšem naděje na příměří mezi Ukrajinou a Ruskem nikdy tak velká, jako je nyní.
„Pro Ukrajinu to bude bezpochyby mimořádně těžký proces, na jehož konci zřejmě bude referendum,“ řekl Wadephul regionálnímu listu. V lidovém hlasování podle něj budou muset Ukrajinky a Ukrajinci rozhodnout, zda přijmou předložené podmínky míru. Termínem „bolestivými ústupky“ přitom narážel především na možnou ztrátu ukrajinského území.
Základní podmínkou z ukrajinské strany podle Wadephula bude to, aby nebyla země po uzavření příměří a případně i míru vydána bez možnosti se bránit napospas Rusku. Jeho invazi se Ukrajina brání už téměř čtyři roky.
V listopadu se do médií dostal osmadvacetibodový plán k ukončení války na Ukrajině, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Byl v něm mimo jiné bod, podle kterého by Ukrajina přišla o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit. Dále plán navrhoval, že Ukrajina početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Vícero evropských států považovalo původní plán za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů v Ženevě doznal značných změn.
