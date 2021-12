Rétorické přestřelky, dezinformace i zuřivé debaty na sociálních sítích provázejí současné napětí na východní hranici Ukrajiny. Někteří předpovídají plnohodnotný konflikt, jiní tvrdí, že Kreml jen blafuje, aby donutil Západ k jednání. Situace na Ukrajině má být hlavním bodem úterního jednání mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. HN nabízejí odpovědi na některé nejdůležitější otázky kolem současné krize.

Proč si Američané myslí, že válka je reálná?

Přesné důvody neznáme, ale jak informoval list Financial Times, už od počátku listopadu Spojené státy začaly sdílet se svými evropskými partnery bezprecedentně velké množství informací, které předtím předávaly jen nejbližším spojencům. Podle americké verze by Rusko mohlo zaútočit na Ukrajinu již počátkem roku 2022. „Polovina jednotek, které by pro takový útok byly potřeba, již dorazila během posledního měsíce do blízkosti ukrajinských hranic,“ řekl FT zdroj z Washingtonu. Důvodem, proč Spojené státy tak široce sdílely zpravodajské informace, obvykle přísně střežené, byla neochota některých evropských spojenců uvěřit, že hrozba je skutečná. Nyní se ovšem zdá, že Evropany informace přesvědčily. „Když porovnám nálady z konce října a nyní na summitu NATO v Rize, tak rozhodně došlo k velkému posunu směrem k americkému pohledu na věc,“ řekl FT další zdroj z Bruselu.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.