Vypadá to, jako by se migrační krize na polských hranicích uklidnila. První letadlo iráckých aerolinií vzalo zpět do Iráku uprchlíky, kteří se pokoušeli z Běloruska dostat do Polska. Na méně než polovinu klesl denní počet pokusů o překročení polsko-běloruských hranic od středy do víkendu, uvedla polská pohraniční stráž. Běloruská prorežimní média hovoří o tom, jak si diktátor Alexandr Lukašenko pohovořil s kancléřkou Angelou Merkelovou a jak Německo navrhlo humanitární koridor – což vzápětí německé úřady popřely. Bělorusové také uklidili provizorní tábory u hranice, hlavně u přechodu Kuźnica, místa nejdramatičtějších scén uplynulého týdne.

Konec to ale zdaleka není, i když na první pohled to vypadá, že dramatická eskalace napětí na vnější hranici Evropské unie skončila. Na polskou stranu hranice dorazili britští ženisté, aby pomohli stavět plot na hranici, který by měl do budoucna hrát důležitou roli vůči pokusům přejít do Polska. Podobně staví plot na hranicích i sousední Litva, která čelila náporu uprchlíků letos v létě. Poté, co litevská vláda dala jasně najevo, že nebude tak jednoduše udělovat azyl a bude utečence vracet, se nápor přesunul směrem do Polska. V Bělorusku zůstává dále několik tisíc zájemců o přechod hranice a stovky se jich o to stále každý den pokoušejí na vlastní pěst.

Na základě rozhovorů s experty HN přinášejí pět lekcí, které krize na východní hranici Evropské unie přinesla a které mohou mít nadále dopad i na Česko a jeho občany.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.