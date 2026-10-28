Vítězství dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua, které se ale jeví být volebním patem. Úspěch arabských voličů, se kterými se většina židovských opozičníků alespoň prozatím odmítá spojit. Taková byla situace po sečtení více než tří čtvrtin hlasů v izraelských volbách. Ani podle obvykle vcelku přesných povolebních odhadů nedosáhne Netanjahuův krajně pravicový blok na většinu 61 hlasů (ve 120 ti členném Knesetu), které by k sestavení vlády potřeboval.
✍️Analysis: Gadi Eisenkot must form a government with the support or abstention from Arab lawmakers. It's the right thing to do – and exactly what Netanyahu would do https://t.co/SI8l7GZpVL— Haaretz.com (@haaretzcom) October 28, 2026
Co se dočtete dál
- Proč přišli arabští voliči v enormním počtu.
- Jak dopadli opoziční demokraté.
- Koho může Benjamin Netanjahu zlákat do vlády.
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