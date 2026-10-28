Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů v izraelských volbách vede blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu v parlamentu ale podle všeho mít nebude. Podle serveru The Times of Israel (ToI) může získat 54 křesel, zatímco hlavní opoziční uskupení 47 mandátů. Zbylých 19 křesel by po sečtení 76,8 procenta hlasů získaly strany vedené převážně izraelskými Araby. Pro většinu je ve 120členném Knesetu potřeba 61 křesel.
Podle průběžných výsledků vede vládní Likud s 27 mandáty, druhá je s 20 křesly centristická opoziční strana Jašar, v jejímž čele je bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Třetí nejsilnější stranou je s 13 mandáty Jednotná kandidátka, která sdružuje několik arabských formací.
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Vytvořit novou vládu nebude podle izraelských médií jednoduché, současná koalice nebude mít většinu a část opozičních politiků zase dala dopředu najevo, že nechce vládnout se stranami vedenými izraelskými Araby.
Na nejistotu už podle ToI poklesem reagovala telavivská burza a izraelská měna šekel oslabila.
„Likud je největší strana. Musíme vytvořit silnou pravicovou vládu,“ prohlásil Netanjahu před příznivci podle stanice BBC.
Šéf centristické opoziční strany Jašar Gadi Eisenkot o něco dříve řekl, že izraelská veřejnost hlasovala pro změnu a proti Netanjahuovi. V projevu k příznivcům podle agentury AFP zároveň uvedl, že se bude snažit sestavit novou vládu.
Podle odhadů by opoziční blok mohl získat 52 až 53 mandátů ze 120, vládní koalice 50 mandátů. Ani jeden blok by tedy neměl v novém parlamentu většinu. Strany zastupující převážně arabské voliče by mohly získat 17 až 18 mandátů.
„Netanjahuův blok utrpěl tvrdou porážku,“ uvedl další opoziční lídr a expremiér Jair Lapid. Podle něj voliči vyslali Netanjahuovi vzkaz, aby šel domů.
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První odhady výsledků přivítala i Jednotná kandidátka, která by si mohla výrazně polepšit. "Je to naše vítězství. Vysoká účast je důkazem, že arabské obyvatelstvo chce žít v míru a rovnosti," uvedla strana, jejíž volební těžiště je v arabské menšině. Volební účast byla vyšší než v roce 2022, ukazují zatím nekompletní data.
Předseda Sjednocené arabské kandidátky, známé jako Raam, podle serveru The Times of Israel (ToI) naznačil, že je v kontaktu s představiteli vládního i opozičního tábora. Mansúr Abbás dal najevo ochotu vstoupit do vlády, v jejímž čele by stál Eisenkot, ale nejprve podle něj musí být zřejmé, že by byla taková koalice životaschopná. Některé opoziční strany vyloučily vládnutí po boku arabských stran, podotkl ToI.
„Oslavy levice jsou předčasné,“ uvedl ministr zahraničí Gideon Saar. Poukázal přitom na to, že podle odhadů je Likud stále největší politickou stranou v Izraeli.
Současná vládní koalice, kterou tvoří Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Před čtyřmi roky získal Likud 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Uskupení Jašar v té době ještě neexistovalo. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách deset mandátů.
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