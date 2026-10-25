Konec krajně pravicové vlády. Obnova demokracie a všech svobod. Prošetření chyb, které umožnily masakr ze 7. října 2023. A v neposlední řadě zastavení zbytečného vraždění. Zřejmě 100 tisíc příznivců izraelské opozice se před úterními volbami (27. října) sešlo v centru Tel Avivu, aby řekli jasné „ne“ krajně pravicové vládě Benjamina Netanjahua.

Potkal jsem jí cestou na mítink. Čtyřicátnice Noa přijela s ostatními opozičníky ze severu země. „Nesmějí znovu vyhrát! Tu spoušť, kterou způsobili! Nechci na to ani pomyslet,“ říká učitelka ekologie na adresu kabinetu, který je teď u moci. „V Izraeli jsme se narodila, moji předkové sem utekli z Evropy. Já odsud asi neodejdu, ale jiní zmizí v cizině,“ vysvětluje pedagožka.

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