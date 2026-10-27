Nejvíce mandátů v úterních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě izraelské televizní stanice. Likud by podle nich mohl získat 24 či 25 mandátů z celkových 120, zatímco největší opoziční strana Jašar bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota 21 až 22 mandátů. Blok čtyř opozičních stran má ale náskok před současnou vládní koalicí. Výrazně posílit by mohly strany, které mají voličskou podporu v arabské menšině.
Hlavní izraelské televizní stanice a další média zveřejnily první výsledky průzkumů u volebních místností krátce po skončení hlasování ve 21:00 SEČ.
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Průzkumy největších televizí se shodují na tom, že mírný náskok má blok čtyř opozičních stran, které se dohodly už před volbami na vládní spolupráci. Průzkumy televizních stanic Channel 11 a Channel 13 tomuto bloku přisuzují 53 mandátů a vládní koalici 50 mandátů, průzkum stanice Channel 12 pak opozičnímu bloku přisuzuje 52 mandátů a vládní koalici 50 mandátů. Podle průzkumů by pak dvě největší uskupení arabské menšiny mohla získat 17 až 18 mandátů, což by pro ně znamenalo velký úspěch.
Po uzavření volebních místností začne sčítání hlasů, které potrvá celou noc a protáhne se zřejmě do středy. Volební účast byla vysoká. K urnám přišlo nejméně 74 procent voličů, uvedla volební komise před koncem hlasování.
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