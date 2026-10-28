Při dnešní srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku zemřelo nejméně 50 lidí a nejméně 179 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský server El Español.
Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce narazil do soupravy soukromé společnosti. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu. Provoz na vysokorychlostní trase mezi Madridem a Andalusií byl zastaven. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK sdělilo, že zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané, situaci ale prověřuje.
Podle deníku El País se srazila souprava AVE státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, s vlakem soukromého dopravce Iryo. K nehodě došlo krátce po 09:00 mezi obcemi Mora a Urda. Na místo vyrazily záchranné složky včetně zdravotníků.
Srážka se stala na rovném úseku trati obklopeném poli mezi obcemi Urda a Los Yébenes. Jeden z poškozených vagonů byl po nárazu roztržen a trosky se rozptýlily po svahu pod tratí, popsala agentura AP. Záchranáři se soustřeďují na vyprošťování přeživších i těl obětí ze dvou nejvíce poškozených vagonů a zraněné převážejí do blízkých nemocnic.
První informace naznačují, že vlak Renfe narazil zezadu do soupravy Iryo, která stála na trati. Podle předběžných zjištění mohly nehodu způsobit chybné pokyny z řídicího centra v Madridu, napsal El País. Vyšetřování však pokračuje a příčina srážky zatím nebyla oficiálně potvrzena.
Proč v Ceutě stále zůstávají tisíce migrantů a Španělsko je nevyhostí? Nejdřív se musí naplnit jedna důležitá podmínka
Vlak Renfe před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Podle deníku selhal bezpečnostní systém, kvůli čemuž se v oblasti zastavilo přibližně osm vlaků. Ty následně dostaly pokyn k rozjezdu, vlak Iryo však zůstal stát. Pracovník řídicího centra podle předběžných zpráv omylem nařídil vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu souprava Iryo blokovala trať.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente se o nehodě dozvěděl krátce před plánovaným vystoupením na infrastrukturním fóru v Madridu a akci podle El País narychlo opustil. Španělský premiér agentuře AFP řekl, že je nehodou a jejím rozsahem šokován.
Podobná nehoda zemi postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu Španělska zahynulo 45 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou. Poslední nejtragičtější neštěstí se stalo v roce 2013, kdy při nehodě zemřelo 80 lidí. Španělsko za poslední desetiletí vybudovalo rozsáhlou síť vysokorychlostních tratí o délce zhruba 3900 kilometrů a patří v tomto ohledu ke světové špičce. Provoz na železnici byl v posledních letech otevřen také soukromým dopravcům; společnost Iryo začala ve Španělsku jezdit v roce 2022.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit