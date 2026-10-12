Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného na Rusko kvůli jeho válce proti Ukrajině. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů a osob, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
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„Více než polovina (sankcionovaných subjektů) souvisí s výrobním řetězcem balistických střel. Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní, které používá k zabíjení Ukrajinců,“ sdělila Kallasová. „Evropa opět ukazuje jednotnou frontu,“ napsala také.
Kallasová už v létě informovala, že předloží ke schválení „nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku (rusko-ukrajinské) války“. Celkový počet sankcionovaných ruských osob, podniků a organizací navyšuje podle dřívějšího vyjádření vrcholné unijní diplomatky o třetinu.
Nejde o klasický 22. sankční balík, který bývá zaměřen na mnoho sektorů, ale o mimořádně rozsáhlé rozšíření stávajících sankčních seznamů. Evropská unie od začátku války přijala 21 balíků sankcí proti Rusku, poslední byl schválen v červenci. Na novém 22. balíku se teprve pracuje a zatím ho Evropská komise nepředstavila.
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Česko na pondělním zasedání šéfů diplomacie unijních zemí v Lucemburku zastupuje náměstek ministra Jiří Brodský. Ministři se mají zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině a hybridními útoky namířenými proti EU nebo situací na Blízkém východě.
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