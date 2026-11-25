Ukrajinci vyřazují Rusy z boje každý den po tisících, a dokud se tak bude dít, tak jsme v relativním bezpečí. Tak vidí perspektivu možného ruského útoku na východní křídlo NATO čtyřhvězdičkový generál Raimundas Vaikšnoras, náčelník generálního štábu litevské armády.
Ta od roku 2015 s obnovením vojenské služby roste a země nakupuje novou výzbroj. Zároveň je v Litvě pod německým velením jednotka sil NATO včetně českých vojáků a od příštího roku by v zemi měla být natrvalo umístěna německá bojová brigáda o síle pěti tisíc vojáků.
Co se dočtete dál
- Co si z Česka pořizuje litevská armáda.
- Jak Litevci využívají ukrajinské zkušenosti.
- Kolik vojáků je Litva schopna připravit k boji.
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