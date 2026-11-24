Britské ministerstvo obrany a domácí tajná služba MI5 v úterý varovaly firmy, které přímo podporují ukrajinskou armádu, že jim hrozí zvýšené riziko sabotáže ze strany Ruska. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jde o velmi neobvyklé veřejné oznámení. Ministerstvo a Národní úřad pro ochrannou bezpečnost (NPSA), který je součástí MI5, firmy vyzvaly, aby zlepšily své zabezpečení tváří v tvář riziku, které podle nich představují agenti ve službách Ruska.
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„V posledních měsících Rusko zintenzivnilo pokusy o sabotáže proti evropským zařízením navázaným na obranu,“ uvádí se ve varování. „Pro tuto činnost je charakteristické využívání zástupných aktérů, kteří sahají k sabotážním metodám s nízkou úrovní sofistikovanosti, jako je žhářství.“
Ruské velvyslanectví v Londýně zatím podle Reuters na varování nereagovalo. Od začátku války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vojenským vpádem na území sousedního státu, patří Londýn mezi nejpevnější zastánce Kyjeva a Moskvu viní, že stojí za celou řadou špionážních a sabotážních akcí. V roce 2025 poslal soud do vězení skupinu Britů za žhářský útok na podnik spojený s Ukrajinou, který podle britských úřadů provedli na pokyn Moskvy, připomněl Reuters.
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„Nedávné pokusy o sabotáže napříč Evropou dokládají vážnost hrozeb, jimž čelíme,“ uvedl ministr pro bezpečnost Dan Jarvis. „Je skutečně hanebné, že se aktéři snaží narušit náš způsob života i život našich spojenců, zejména tím, že cílí na organizace, které odvádějí zásadní práci na podporu Ukrajiny,“ dodal.
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