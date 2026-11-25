Úbytek obyvatel Ruska prudce zrychlil a dosáhl rekordní úrovně, jaká nebyla od pandemie covidu-19, napsal server The Moscow Times s odvoláním na údaje, které zveřejnil demograf Alexej Rakša. Ruské úřady přestaly oficiální demografické údaje zveřejňovat od loňského jara, po prudkém propadu porodnosti.
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Rusko podle Rakšových odhadů loni přišlo o 764 tisíc lidí. O tolik počet zesnulých převýšil počet nově narozených. Narodilo se 1,167 milionu dětí, což je nejnižší údaj v novodobé historii země, a zemřelo 1,931 milionu lidí, což je o šest procent více než v roce 2024 a o 9,6 procenta více než v roce 2023. V důsledku toho se přirozený úbytek obyvatelstva zrychlil o 28 procent oproti roku 2024 a o 54 procent oproti roku 2023. Dosáhl tak nejvyšší úrovně od roku 2021, kdy během pandemie počet úmrtí převýšil počet novorozenců o 1,04 milionu.
Podle Rakšových výpočtů se ruská populace v loňském roce zmenšovala v průměru o 63 600 lidí měsíčně, 14 700 týdně a 2100 denně. Demograf odhaduje, že v letošním roce přirozený úbytek obyvatelstva vzroste nejméně na 820 000 lidí (v průměru 2200 denně).
Ruský statistický úřad Rosstat přestal na jaře 2025 zveřejňovat oficiální demografické statistiky poté, co počet novorozenců v zemi klesl pod minima zaznamenaná v 90. letech minulého století. Utajeny byly i údaje o počtu sňatků a rozvodů, a dokonce i o celkovém počtu obyvatel země.
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Rusko podle posledních dostupných údajů mělo k 1. lednu 2025 celkem 146,12 milionu obyvatel. Od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 údaje demografa Rakši a oficiální statistiky Rosstatu ukazují, že počet úmrtí v Rusku převýšil počet narození o 3,2 milionu. Toto číslo zahrnuje 500 000 až 700 000 úmrtí souvisejících s válkou proti Ukrajině.
Za poslední desetiletí zaznamenala země celkový přirozený úbytek obyvatelstva ve výši 5,6 milionu obyvatel, což odpovídá počtu obyvatel celého Petrohradu, případně téměř čtyř měst o velikosti Novosibirska či Jekatěrinburgu.
Ruský prezident Vladimir Putin v roce 2018 vyzval k zastavení populačního poklesu v Rusku a stanovil cíl, aby do roku 2024 klesl přirozený úbytek obyvatelstva na nulu. Ačkoli byl tento termín později posunut na rok 2030, oficiální demografické projekce, které zveřejnil Rosstat v roce 2023, naznačují, že ani tohoto cíle se nepodaří dosáhnout.
Rusko podle odhadu statistiků přijde v letech 2023 až 2046 o 12,7 milionu lidí v důsledku toho, že počet úmrtí převýší počet narození. Celkový počet obyvatel by měl klesnout o něco méně – v období let 2023 až 2045 se očekává úbytek 7,6 milionu lidí. Tato prognóza počítá s každoročním přílivem více než 200 000 migrantů do Ruska. Do roku 2046 by tak celkový počet přistěhovalců dosáhl 4,8 milionu, což by kompenzovalo pouze dvě pětiny přirozeného úbytku obyvatelstva. V důsledku toho se předpokládá, že počet stálých obyvatel Ruska klesne ze 146,4 milionu na začátku roku 2023 na 138,8 milionu v roce 2046, což by byl nejnižší počet od roku 1981, dodaly The Moscow Times.
Stejný server napsal, že při dobývání Pokrovska na východě Ukrajiny ruská armáda přišla o více než 100 000 zabitých vojáků, jak vyplývá z údajů, které získali hackeři po průniku do Rosstatu. Bitva o okresní město, trvající od srpna 2024 do letošního února, tak vyšla ruskou armádu dráž, než stálo Rudou armádu dobytí Berlína v dubnu a květnu 1945, kdy podle odhadů zahynulo okolo 80 000 sovětských vojáků.
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