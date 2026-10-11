Od svého návratu do Bílého domu Donald Trump používá k řešení mezinárodních problémů jednu šablonu. Naučil se ji jako newyorský developer: donutit partnera k dohodě kombinací síly a obchodu, který se zdá být výhodný pro obě strany. Zároveň je náchylný se nechat vmanévrovat do rozhodnutí druhou stranou, která tuto jeho metodu využívá v kombinaci s jeho egem ve svůj prospěch.

Přesně toto se děje od pátku, kdy měl Trump hodinu a půl trvající telefonický hovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pak oznámil dodávky ruské nafty do USA – jako způsob, jak snížit její ceny pro americké odběratele.

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