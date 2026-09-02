Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. Ruský prezident Vladimir Putin, který se v Kyrgyzstánu účastní summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) podle agentury Reuters na Zelenského slova uvedl, že je neslyšel, ale že znějí jako státní terorismus.

"Na ruském nebi jednoduše budou drony v takovém množství, že je to třeba vzít v úvahu," napsal Zelenskyj na X s tím, že Ukrajina ovšem nemá v plánu ohrožovat civilní letectví jako takové. "Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily," uvedl.

Je podle něj důležité, aby varování slyšely letecké společnosti, které v současnosti létají především na letiště v Moskvě, Petrohradu a do dalších klíčových destinací v Rusku.

Takové vyjádření podle Putina zní jako státní terorismus. "S teroristy se nevedou žádná jednání," poznamenal šéf Kremlu, z jehož rozkazu v únoru 2022 vpadla ruská armáda na Ukrajinu. Poznamenal, že Rusko odpoví.

Putin také uvedl, že Rusko je otevřeno konkrétním rozhovorům o urovnání konfliktu na Ukrajině, pokud by se do nich podařil vnést nový impulz. Zároveň řekl, že nepochybuje o ruském vítězství a zhroucení ukrajinských sil. Za hlavní hrozbu pro Rusko označil drony, se kterými se však Moskva vypořádává. Spekulace o chystané mobilizaci v Rusku prohlásil za nesmysl.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, přičemž součástí bojů jsou také vzdušné útoky obou stran. Kyjev používá ke svým úderům na klíčovou vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu Ruska především drony, a to v počtu desítek až stovek kusů denně.

Ruské úřady jsou nuceny prakticky denně přerušovat civilní leteckou dopravu v oblastech s výskytem dronů. Ruská protivzdušná obrana, která odvracela ukrajinský dronový útok, v prosinci 2024 zasáhla letadlo Azerbaijan Airlines, což vedlo k nouzovému přistání v Kazachstánu a desítkám obětí.

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