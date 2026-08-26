Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval v úterý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe, informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Tiskové agentury později s odkazem na údaje serveru Flightradar24 napsaly, že zmíněný letoun už z Moskvy odletěl. Washington ani Kreml informaci o cestě šéfa americké tajné služby do Ruska nepotvrdily.

Pokud se návštěva potvrdí, půjde o první známou cestu Ratcliffa do Ruska od jeho nástupu do funkce v roce 2025, napsala agentura AFP. Důvod této návštěvy ovšem není znám.

Zprávu o návštěvě Ratcliffa v Moskvě přinesly s odvoláním na nejmenované zdroje stanice CBS News a server Axios. Neuvedly nicméně, s kým se má šéf CIA v ruské metropoli setkat ani o čem by měl jednat. Ruská média už během dne spekulovala, že důvodem přítomnosti amerického letounu Boeing C-17A Globemaster na moskevském letišti Vnukovo by mohla být případná výměna vězňů či americko-ruská jednání.

Letoun přiletěl v úterý ráno do ruské metropole z lotyšského hlavního města Rigy. Původně odstartoval v neděli z vojenské základny Andrews u Washingtonu, kterou používají vysoce postavení američtí činitelé včetně prezidenta, uvedly tiskové agentury s odvoláním na záznamy o letu. Již dnes v podvečer letadlo z Moskvy opět odletělo, ukázala podle agentur data serveru Flightradar24, který monitoruje leteckou dopravu.

List Financial Times s odvoláním na své zdroje napsal, že Spojené státy dostaly od Ukrajiny záruku, že od pondělí do středy nebude posílat své rakety a drony dlouhého doletu na Moskvu, Petrohrad ani jiné klíčové letové zóny na severu Ruska, neboť do ruského hlavního města tou dobou zamíří vysoce postavený představitel USA.

Agentura Reuters i server CBS News zdůraznily, že zástupci CIA na žádost o komentář dosud nereagovali. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury AFP na pravidelném denním brífinku novinářům na dotaz k této věci řekl, že "takovou informaci" nemá k dispozici. Kromě toho už dříve podle AFP uvedl, že na tento týden není v Kremlu plánováno žádné setkání se zástupci americké vlády.

Ojedinělá cesta šéfa americké rozvědky může mít celou řadu důvodů, píše AFP. Ratcliffe mohl jednat o válce na Ukrajině, o konfliktu USA s Íránem - v době, kdy se Washington snaží získat mocné spojence pro svou strategii ekonomického nátlaku na Teherán - nebo také o výměně vězňů. Spojené státy stále požadují propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území.

Také podle CBS jde zjevně o Ratcliffovu první cestu do Ruska v roli šéfa CIA, ačkoli se svými protějšky z ruských zpravodajských služeb už dříve udržoval kontakty, zejména pokud jde o výměny vězňů. CIA se podílela na nedávných výměnách zadržovaných osob mezi USA a Ruskem, včetně propuštění Ksenie Karelinové s rusko-americkým občanstvím, odsouzené na 12 let za vlastizradu, výměnou za rusko-německého občana Artura Petrova, které Ratcliffe osobně vyjednával. CIA stála rovněž za rozsáhlou výměnou vězňů ze srpna 2024, díky níž se z Ruska dostali například dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan či rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová.

V listopadu 2021 přicestoval na vzácnou návštěvu Moskvy bývalý ředitel CIA William Burns. Setkal se s vysoce postavenými ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina, jehož tehdy varoval před případnou invazí na Ukrajinu. Tu šéf Kremlu následně přesto nařídil v únoru následujícího roku.

Letos v lednu Moskvu navštívili zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steven Witkoff a Jared Kushner, aby jednali s Putinem o ukončení ruské války proti Ukrajině. Od té doby však jednání uvázla na mrtvém bodě kvůli rozporům v zásadních otázkách a také po propuknutí americko-izraelské války proti Íránu.

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