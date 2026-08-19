Nedostatek financí v kremelské kase, cílené ukrajinské útoky na ruské podniky, neústupnost prezidenta Vladimira Putina, který chce pokračovat ve válce proti Kyjevu. Moskevští podnikatelé cítí, že jejich peníze nejsou doma v bezpečí. Populárním se proto nyní v Rusku stalo otevírání makléřských účtů v postsovětských zemích. Hotovost vybírají i běžní vkladatelé a roste hlad po zahraniční měně. Web The Moscow Times nynější situaci popisuje jako začátek krize likvidity.

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Co se dočtete dál

  • Kam směřují peníze ruských podnikatelů.
  • Jaký deficit má kremelský rozpočet.
  • Proč Rusové vybírají hotovost a nakupují valuty.