Nedostatek financí v kremelské kase, cílené ukrajinské útoky na ruské podniky, neústupnost prezidenta Vladimira Putina, který chce pokračovat ve válce proti Kyjevu. Moskevští podnikatelé cítí, že jejich peníze nejsou doma v bezpečí. Populárním se proto nyní v Rusku stalo otevírání makléřských účtů v postsovětských zemích. Hotovost vybírají i běžní vkladatelé a roste hlad po zahraniční měně. Web The Moscow Times nynější situaci popisuje jako začátek krize likvidity.
Co se dočtete dál
- Kam směřují peníze ruských podnikatelů.
- Jaký deficit má kremelský rozpočet.
- Proč Rusové vybírají hotovost a nakupují valuty.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.