Nedávná autonehoda slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové vyvolala v zemi diskusi o jejích vazbách na Rusko. Při nehodě se zranila její blízká ruská přítelkyně, následné vyšetřování médií pak ukázalo na časté cesty dnešní hlavy státu do Ruska.
Příliv čínských aut je teprve začátek. Jak vypadá v čase válek provoz v přístavu, který je klíčový i pro Česko
Nehoda se stala koncem července nedaleko Koperu, když se srazily dva vozy jedoucí v prezidentské koloně. Pircová Musarová s pohmožděninami strávila noc v nemocnici a zranění utrpěla také Viktorija Krivolucká, která jela v jednom z doprovodných policejních vozů.
Vyšetřování deníku Dnevnik a rakouské agentury APA ukázalo, že Pircová Musarová před nástupem do prezidentské funkce nejméně sedmkrát cestovala s Krivoluckou do Ruska, mimo jiné několik týdnů před začátkem rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Prezidentská kancelář na dotaz médií uvedla, že cesty do Ruska podnikla Pircová Musarová ještě před nástupem do funkce hlavy státu a že jejich účelem byla vždy turistika. Sdělila také, že Krivolucká byla řádně prověřena předtím, než v roce 2016 získala slovinské občanství.
Evropa žije v iluzi. Špatný stav ekonomiky ani nespokojená domácí elita Putina k jednání o míru nedonutí
Coby bezpečnostní problém kritizoval ruské vazby prezidentky šéf zahraničněpolitického výboru parlamentu Franc Breznik, člen národně-konzervativní Slovinské demokratické strany (SDS) premiéra Janeze Janši. Vyzval slovinskou tajnou službu SOVA, aby prověřila okolnosti častých návštěv současné prezidentky v Rusku, jakož i možná bezpečnostní rizika vyplývající z jejích vazeb na Krivoluckou.
Ze zjištění médií dále vyplývá, že Krivolucká v minulosti žila ve vztahu s Romanem Jegličem, bývalým vysoce postaveným členem dnes již neexistující slovinské tajné služby VIS. Média ho spojovala také s pyramidovou hrou Catch the Cash, v níž o své vklady přišly desetitisíce důvěřivých investorů. Jeglič v polovině 90. let přesídlil do ruského Krasnojarsku, kde se pak živil jako podnikatel.
Jeglič podle médií ještě jako policista v roce 1988, tedy v dobách socialistické Jugoslávie, sepsal trestní oznámení, které vedlo k zatčení a uvěznění tehdejšího disidenta a současného premiéra Janši.
Čtyřnásobný předseda vlády a šéf SDS Janša je považován za hlavního politického odpůrce levicově liberální prezidentky a zároveň zastánce Ruskem napadené Ukrajiny.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit