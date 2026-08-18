Na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů, uvedl podle agentury AFP starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl sklad společnosti Wildberries, podle níž však dopad bezpilotního prostředku způsobil jen menší škody.
Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov uvedl, že region čelil rozsáhlému útoku dronů, proti kterému byla nasazena protivzdušná obrana a systémy elektronického boje. Tři lidi včetně jednoho dítěte utrpěli zranění, dodal Vorobjov.
„Firemní logistický komplex u Moskvy zaznamenal menší škody kvůli útoku (dronů),“ uvedla společnost Wildberries. Útokům z Ukrajiny čelí její logistická zařízení v posledních týdnech opakovaně, Kyjev to odůvodňuje zapojením firmy do válečného úsilí Ruska.
O masivním útoku dronů na Moskvu informovaly ruské úřady i v noci z neděle na pondělí. Vzhledem k patové situaci na frontě a zmrazeným rozhovorům Ukrajina i Rusko výrazně navýšily své údery do hloubky území nepřítele, což vede také k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty, uvádí AFP.
Mrtví v Charkově
Při ruském raketovém útoku v obci Pečenihy v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně deset lidí, uvedl náčelník oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov. Dalších osm osob bylo podle něj zraněno, poškozeno bylo deset rodinných domů. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
„Okupanti provedli raketový útok na Pečenihy,“ napsal v úterý ráno Syněhubov na Telegramu s tím, že počet deseti obětí je předběžný. Kromě deseti rodinných domů byla podle něj poškozena také kavárna, pošta, obchod a sedm aut. Následky útoku odstraňují záchranné složky, dodal.
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Další útoky, které Rusko provedlo v Izjumu v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, si podle Syněhubova vyžádaly pět zraněných včetně dítěte.
U města Brovary nedaleko Kyjeva ruské drony poškodily civilní infrastrukturu, sklady a rodinný dům, uvedla vojenská správa Kyjevské oblasti.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 147 útočnými drony různých typů, z nichž 111 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány v celkem 19 lokalitách. Letectvo už ve svých ranních hlášeních nezveřejňuje statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami.
Ukrajina se více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
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