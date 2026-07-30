Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla ráno polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovaly úřady. Na některých místech lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu poté vojáci objevili v poli asi deset metrů velký kráter, který následně zajistili a prověřují hasiči a policisté.
„V noci polské a spojenecké průzkumné systémy detekovaly intenzivní bojovou aktivitu dálkového letectva Ruské federace,“ napsaly polské ozbrojené síly na síti X. Do akce k zajištění vzdušného prostoru země byl vyslán pár stíhaček a průzkumný letoun, doplnila armáda.
Cizí objekt se podle informací polských vojáků na radaru objevil ve 3:40, po šesti minutách zmizel. Pravděpodobně se zřítil u vesnice Tarnawa-Kolonia poblíž Lublinu, místo následně lokalizoval vojenský vrtulník Mi-24.
„Policisté nalezli kráter a trosky neidentifikovaného objektu v poli asi dva kilometry od nejbližších domů,“ oznámila polská policie.
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V noci na čtvrtek Rusko provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Jeho cílem byla i místa na západě bránící se země.
Polsko stejně jako pobaltské země kvůli obavám z narušení svého vzdušného prostoru při ruských útocích proti Ukrajině vysílá do vzduchu stíhačky opakovaně, k průniku cizích strojů na polské území však dochází spíše výjimečně. Polský premiér Donald Tusk loni v září Moskvě vzkázal, že armáda sestřelí jakékoli ruské letadlo či dron, který se objeví ve vzdušném prostoru.
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