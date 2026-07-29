Rusko podle agentury AFP vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova. Viní ho z napomáhání terorismu. V Rusku narozený podnikatel, který ale žije převážně v Dubaji, už v minulosti uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu.
Zprávy o tom, že Rusko jedenačtyřicetiletého podnikatele vyšetřuje kvůli napomáhání terorismu, se v médiích poprvé objevily v únoru.
Definice extremismu a terorismu je v Rusku široká. Za extremistické úřady označují například mezinárodní hnutí LGBT+ a extremistickou nebo teroristickou Moskva nazývá i kritiku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Telegram hraje v Rusku důležitou roli ve veřejné i v soukromé komunikaci, používají ho Kreml, soudy, státní média, celebrity i exilová opozice. Ruské úřady mu ale už dříve uložily pokuty, protože podle nich neodstraňoval extremistický obsah, a rovněž se rozhodly přístup k aplikaci omezit.
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Miliardář Durov, který má od roku 2021 francouzské občanství, čelí ve Francii od srpna 2024 obvinění z řady trestných činů souvisejících s organizovaným zločinem. Na telegramu se totiž podle prokuratury objevovaly materiály o sexuálním zneužívání dětí a o obchodování s drogami a platforma odmítala s vyšetřovateli sdílet informace nebo dokumenty, i když to vyžadoval zákon.
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