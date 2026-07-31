Při nekontrolovaném vstupu tisíců lidí z Maroka do španělské Ceuty se jich od čtvrtka nejméně 18 utopilo. V pátek ráno to napsala španělská média. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělským městem na africkém kontinentu pokračují, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice. Do v pátek přicestuje premiér Pedro Sánchez.
Počty migrantů, kteří se do Ceuty dostávají z Maroka, když často hranici přeplavou, se zvyšovaly už v posledních dnech, situace však vyvrcholila ve čtvrtek, kdy se přes hranici podle dohadů médií dostalo až několik tisíc lidí. Úřady zatím oficiální údaj nevydaly. Podle zpravodajů z místa i v pátek do Ceuty z Maroka mířily od brzkého rána stovky lidí.
Podle agentury EFE marocké úřady zpřísnily kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisícovky lidí, kteří by ji mohli překročit. Někteří se střetli s marockou policií. Část lidí hranici přeplave.
Právě při cestě po moři se za posledních 24 hodin utopilo nejméně 18 osob, jejichž těla vyzvedla z moře španělská policie a pobřežní stráž.
Ceuta živelné přechody z Maroka zažila již v minulosti, nejhorší situace byla zřejmě v roce 2021, kdy do města přišlo na 10 tisíc lidí za dva dny. Madrid tehdy kritizoval Maroko, že uvolnilo kontrolu nad hranici. Španělsko podezřívalo souseda, že tak učinil, aby vyvinul na španělskou diplomacii nátlak ohledně Západní Sahary.
V Ceutě a okolí za normální situace žije na 80 tisíc lidí. Město má se Španělskem jen námořní a letecké spojení.
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