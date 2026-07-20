Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1:0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jihoamerický tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze, přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentina nevyslala na Unaie Simóna za celý zápas jedinou přímou střelou na branku, Marcos Senesi a Giuliano Simeone v závěru neproměnili velké šance.
Španělům se povedlo totéž co při prvním triumfu na světovém šampionátu. Také tehdy zvítězili nad Nizozemskem 1:0 po prodloužení, navíc opět dva roky poté, co se stali mistry Evropy.
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Přehled vítězů mistrovství světa ve fotbale (v závorce pořadatel)
1930 (Uruguay) - Uruguay,
1934 (Itálie) - Itálie,
1938 (Francie) - Itálie,
1950 (Brazílie) - Uruguay,
1954 (Švýcarsko) - SRN,
1958 (Švédsko) - Brazílie,
1962 (Chile) - Brazílie,
1966 (Anglie) - Anglie,
1970 (Mexiko) - Brazílie,
1974 (SRN) - SRN,
1978 (Argentina) - Argentina,
1982 (Španělsko) - Itálie,
1986 (Mexiko) - Argentina,
1990 (Itálie) - SRN,
1994 (USA) - Brazílie,
1998 (Francie) - Francie,
2002 (Japonsko a Korea) - Brazílie,
2006 (Německo) - Itálie,
2010 (Jihoafrická republika) - Španělsko,
2014 (Brazílie) - Německo,
2018 (Rusko) - Francie,
2022 (Katar) - Argentina,
2026 (USA, Kanada a Mexiko) - Španělsko.
Argentina se v případě dnešního úspěchu mohla stát první zemí po 64 letech, která by vyhrála MS dvakrát po sobě. V sedmém finále ale počtvrté neuspěla a nadále má tři tituly.
Španělsko - Argentina 1:0 po prodl. (0:0)
Branka: 106. Torres. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ČK: 90.+3 Fernández. ŽK: Lisandro Martínez, Paredes, Fernández, Scaloni (trenér, všichni Argentina). Diváci: 80.663 (vyprodáno).
Sestavy:
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (99. García), Cucurella - Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri) - Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) - Oyarzabal (62. Torres). Trenér: De la Fuente.
Argentina: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Lisandro Martínez (44. Otamendi), Tagliafico - De Paul (70. Simeone), Fernández, Mac Allister, González (46. Paredes) - Messi, Álvarez (102. Senesi). Trenér: Scaloni.
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