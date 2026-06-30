Španělská socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheze před dvěma lety udělala krok, který v Evropě nemá obdoby: rozhodla se otevřít program, který umožní legalizaci pobytu stovkám tisíc nelegálních migrantů žijících v zemi a pocházejících většinou z Latinské Ameriky nebo Afriky.
V úterý končí lhůta pro podání žádosti o legalizaci tohoto pobytu a podle deníku El País systém registruje už 1,2 milionu žádostí, což je více než dvojnásobek toho, co před dvěma lety odhadoval při oznamování programu premiér Sánchez.
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- Kolik lidí si podalo žádost o legalizaci.
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