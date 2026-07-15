Polsko-ukrajinské vztahy jsou aktuálně hodně napjaté. A to hlavně kvůli rozdílnému postoji obou stran k ukrajinské nacionalistické armádě UPA z doby druhé světové války známé jako banderovci. Tyto vztahy minulý týden ještě více vyhrotila přímo třaskavá informace: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj údajně podepsal dekret, podle nějž by se za velké peníze měl na Volyni postavit obří památník UPA za peníze Evropské unie.
Zprávu, která vypadala jako od francouzské stanice France 24, ale rychle ukrajinské Centrum pro boj s dezinformacemi označilo za ruskou dezinformaci. Nestačila tak napáchat větší škody. Jenže složitý vztah k UPA, kterou Ukrajinci považují za hrdiny boje za nezávislost a Poláci zase za hrdlořezy vraždící Poláky po desítkách tisíc, je pořád tím „jedem“ ve vztazích mezi Varšavou a Kyjevem, na němž se přiživuje ruská propaganda.
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