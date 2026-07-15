Zlehčoval, ba popíral holokaust a navrhoval vymazat Izrael z mapy. Teď média v čele s deníkem The New York Times (NYT) vypátrala, že se spojil s izraelskou službou Mosad, která mu nabídla moc nad Íránem poté, co židovský stát spolu s USA svrhnou teokratický režim. Hlavní postavou neobyčejného špionážního příběhu je někdejší íránský populistický prezident Mahmúd Ahmadínežád, který zřejmě kvůli neukojeným ambicím spolupracoval s někdejšími nepřáteli.
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