Zlehčoval, ba popíral holokaust a navrhoval vymazat Izrael z mapy. Teď média v čele s deníkem The New York Times (NYT) vypátrala, že se spojil s izraelskou službou Mosad, která mu nabídla moc nad Íránem poté, co židovský stát spolu s USA svrhnou teokratický režim. Hlavní postavou neobyčejného špionážního příběhu je někdejší íránský populistický prezident Mahmúd Ahmadínežád, který zřejmě kvůli neukojeným ambicím spolupracoval s někdejšími nepřáteli.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy Izrael zverboval Mahmúda Ahmadínežáda
  • Jakou roli hrála Budapešť a Viktor Orbán
  • Proč nechali íránští špioni odjet exprezidenta do Guatemaly
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se