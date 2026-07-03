Francouzský odvolací soud by v úterý měl rozhodnout, zda je lídryně krajní pravice Marine Le Penová vinna zpronevěrou peněz z veřejných zdrojů. Osvobozující rozsudek ji otevře cestu k prezidentské kandidatuře ve volbách příští rok. Ty budou ostře sledované, ale volit bude v roce 2027 více než polovina obyvatel EU. Jejich celkový výsledek tak může naprosto proměnit evropskou politickou mapu a dynamiku fungování unie i jejího okolí.
Hlasovat půjdou občané ve Francii, Estonsku, Finsku, Řecku, Itálii, Polsku, Španělsku a na Slovensku. A pokud skončí nějakým způsobem válka na Ukrajině, tak by se měly odehrát i prezidentské a parlamentní volby tam. To bude mít zásadní vliv i na unii, protože pro mnoho pravicově populistických stran zvláště ve střední Evropě je vztah k Ukrajincům a omezován podpory bojující země důležitým tématem.
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