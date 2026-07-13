Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit ke změnám ve vládě, je příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit válku proti Ukrajině. Uvedl to v pondělí server RBK-Ukrajina. Ani příměří, ani mírová dohoda nejsou na obzoru, hovoří zdroje portálu. Připouštějí, že hlavu státu nejspíše ovlivnil souběh hned několika faktorů.
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Zelenskyj v neděli ohlásil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Dosavadní premiérce Juliji Svyrydenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Více podrobností neposkytl. Média si prezidentova slova vyložila jako záměr ministerskou předsedkyni odvolat. Zatím však formální návrhy parlamentu nepředložil.
„Nejvýznamnějším faktorem je příští zima. Nejde o nic nového, ale v posledních týdnech se očekávání úřadů ohledně zimy podstatně změnila,“ píše portál. „Ještě nedávno situace vypadala nadějně: Ukrajina převzala iniciativu na bojišti, podnikla úspěšné údery v Rusku a na okupovaných územích a americký prezident Donald Trump dal najevo Kyjevu svou přízeň. To vše budilo naději, že Moskva v nejbližší době usedne k jednacím stolu. Právě proto se poslední dobou častěji hovořilo o příštích volbách. Ale šéf Kremlu Vladimir Putin a jeho okolí nedávno veřejně dali na srozuměnou, že Rusko je odhodláno bojovat dál,“ napsal RBK-Ukrajina.
Mírová dohoda ani příměří nejsou na obzoru, čekat se dá ještě silnější vlna útoků na ukrajinskou energetiku a infrastrukturu. Podle jednoho z názorů bude příští zima „ještě o trochu těžší než poslední“.
Nejnovější vlna ruských útoků proti ukrajinským benzinkám mohla podle zdroje z vládní strany Sluha národa přimět Zelenského k názoru, že jsou zapotřebí „ropáci“, aby se s problémem vypořádali. V této souvislosti se zdá portálu příhodnou potenciální kandidatura šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého na premiéra; Koreckyj, který dříve řídil síť benzinek WOG a Ukrnafta, údajně už souhlasil s tím, že povede novou vládu, přestože to dříve odmítal.
Hned několik zdrojů jako další možnou příčinu chystaných změn zmínilo problémy stávající ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Olhy Stefanišynové, o kterou se údajně čím dál více zajímají vyšetřovatelé protikorupčního úřadu NABU. Bývalou vicepremiérku by tak ve Spojených státech měla nahradit stávající premiérka, jejíž odvolání ovšem povede k pádu celé vlády.
„Je příznačné, že podobná situace se už přihodila přesně před rokem. Tehdy potřeba vystřídat velvyslankyni v USA Oksanu Markarovovou vedla k přebudování celé vlády. Ale Rustem Umerov, kterému předpovídali funkci velvyslance, nakonec do Washingtonu neodjel,“ poznamenal RBK-Ukrajina. Situace se Stefanišynovou může představovat „poslední kousek skládačky“, protože Kyjev potřebuje ve Washingtonu „silnou figuru“. Navíc rekonstrukcí vlády Zelenskyj znovu ukáže, kdo je v domě pánem, dodal portál.
Server BBC News k příčinám přiřadil i výhrady k práci některých ministrů a vlády, vzhledem k neřešeným problémům s Evropskou unií, zhoršení vztahů s Polskem či problémy v projektech budování infrastruktury se sousedními státy, jakkoli se údajně žádné výhrady netýkaly samé Svyrydenkové, jmenované premiérkou zhruba před rokem.
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