Donald Trump je „senilní strejda“ a evropští spojenci Spojených států si to dobře uvědomují, tvrdí držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman. „Berou ho jako někoho, kdo říká šílené, ostudné věci, ale koho není potřeba brát vážně, a proto ho ignorují,“ napsal. Také přední analytička mezinárodních vztahů Nathalie Tocciová tvrdí, že Evropané by měli Trumpa ignorovat, nikoliv mu lichotit. „Jako Evropanka se za to hluboce stydím,“ zdůraznila několikrát.
Lídři evropských zemí ale předvedli na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vůči americkému prezidentovi jiný přístup, než jaký doporučují Krugman nebo Tocciová. A právě díky tomu dopadl summit na výbornou. Z českého pohledu ale nezbývá než konstatovat, že Praha k tomu prakticky nijak nepřispěla.
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- Jakými dvěma věcmi Evropané zásadně přispěli ke zdaru summitu NATO.
- V čem ale stále zaostávají.
- Jaký je postoj Česka.
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