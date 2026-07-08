Severoatlantická aliance je „neochvějně zavázaná“ ke společné obraně, kterou na summitu v Ankaře nikdo nezpochybnil. Za tímto nudným konstatováním se skrývá den a půl trvající napětí z toho, co může prohlásit americký prezident Donald Trump, komu bude vyhrožovat a zda jeho výroky nepovedou k rozpadu aliance.
Při příjezdu do Ankary Trump totiž opět hovořil o tom, že chce Grónsko a že je nespokojen s tím, jak evropští spojenci nepomohli Američanům s válkou proti Íránu.
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