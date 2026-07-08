Severoatlantická aliance je „neochvějně zavázaná“ ke společné obraně, kterou na summitu v Ankaře nikdo nezpochybnil. Za tímto nudným konstatováním se skrývá den a půl trvající napětí z toho, co může prohlásit americký prezident Donald Trump, komu bude vyhrožovat a zda jeho výroky nepovedou k rozpadu aliance.

Při příjezdu do Ankary Trump totiž opět hovořil o tom, že chce Grónsko a že je nespokojen s tím, jak evropští spojenci nepomohli Američanům s válkou proti Íránu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Trump kritizoval nízké výdaje na obranu.
  • Čím si Zelenskyj získal Trumpa.
  • Zda bude další summit aliance.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.