Ukrajinské drony v noci na středu zasáhly v Azovském moři devět tankerů takzvané ruské stínové flotily. Na síti Telegram to oznámil velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert Brovdi. Poznamenal také, že za posledních 72 hodin Ukrajinci zasáhli takových tankerů 19, jedno nákladní plavidlo a jeden trajekt. Jako stínová flotila se označují lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí.
Stínovou flotilu tvoří převážně zastaralé tankery s často nejasným vlastnictvím a pochybným pojištěním, což vyvolává vedle otázek o porušování sankcí také obavy z ekologických následků v případě havárie. Británie a Evropská unie zařadily na sankční seznam stovky takových plavidel.
Brovdi zmínil i to, že ukrajinské síly pokračují ve snaze izolovat poloostrov Krym, který Rusko v roce 2014 anektovalo. Ukrajinci v noci podle něj zničili šest elektrických stanic a od začátku tohoto měsíce jich zlikvidovali asi 50.
Ukrajinský dronový tlak na Krym vedl mimo jiné k přerušení zásobování tohoto regionu benzinem a naftou a rovněž vedl k problémům s dodávkami elektrické energie. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, podniká údery i na mosty.
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