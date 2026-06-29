Alexandr Vondra napsal skoro čtyřicetistránkovou esej, kterou nazval Anti-Macron. Europoslanec a nejvýraznější postava evropské a zahraniční politiky ODS v ní varoval před mnoha myšlenkami a plány francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. To se psal rok 2018. Dnes Vondra Macronovi dává v mnohém za pravdu.

Země Evropské unie se v posledních letech domluvily na spoustě věcí, které tradičně prosazovala Francie, ale měla pro ně jen málo spojenců. A nyní se na nutnosti těchto opatření shodují prakticky všechny země. Některé kroky do značné míry umožnil brexit, tedy odchod Velké Británie z EU – Britové pro něj v referendu hlasovali právě před 10 lety, v červnu 2016. Výrazně větší vliv ale měly zásadní změny, které nastaly ve světě. Dají se shrnout do tří slov: Trump, Putin a Čína.

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