Ukrajina obdržela deset letadel Alto Ng české výroby, která jsou určena k výcviku pilotů. Na svém webu to ve čtvrtek uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany. Šéf resortu Mychajlo Fedorov na síti X napsal, že pět strojů poskytla česká vláda v rámci takzvané mezinárodní Koalice pro schopnosti letectva, dalších pět pak česká iniciativa Dárek pro Putina. Ukrajinské ministerstvo uvedlo, že Kyjev letouny získal díky zmíněné koalici, české vládě a iniciativě. České úřady zatím na žádost ČTK o komentář nereagovaly.
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„Dobré zprávy. Pět letadel Alto Ng pro výcvik budoucích pilotů ukrajinských stíhacích letounů už dorazilo na Ukrajinu. Sbírka byla celkem na 24 milionů korun a skončila na přelomu roku,“ uvedla dnes na síti X iniciativa Dárek pro Putina.
„Tato lehká letadla výrazně snižují náklady na letové hodiny, zvyšují naši výcvikovou autonomii a sladí naše programy se standardy NATO,“ uvedl Fedorov, podle něhož stroje poskytnou ukrajinským pilotům dobrý základ pro přechod na pokročilé západní stíhací letouny. „Obrovské díky Česku za posílení našeho nebe,“ napsal.
Letouny jsou podle něj určeny k výcviku pilotů na Ukrajině. „Hlavní výhodou tohoto kroku je vybudování vlastní moderní infrastruktury pro výcvik leteckého personálu. Organizace tohoto procesu uvnitř země výrazně snižuje závislost na zahraničních výcvikových programech, šetří státní zdroje a zaručuje autonomii při přípravě nových kádrů pro letectvo,“ uvedl ukrajinský resort obrany.
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Ministerstvo poděkovalo české vládě, iniciativě Dárek pro Putina, Čechům a Koalici pro schopnosti letectva. Ta si podle dostupných informací klade za cíl posílit ochranu ukrajinského nebe a tvoří ji několik západních zemí. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Iniciativa Dárek pro Putina na svém webu dříve informovala o sbírce na pět letadel pro výcvik ukrajinských pilotů. „Letoun Alto Ng, vyráběný v Brně, si ukrajinská strana vybrala jako ideální stroj pro základní výcvik svých vojenských pilotů,“ sdělila iniciativa. Dodala, že jde o jednomotorový dvoumístný stroj.
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