Čtyřhvězdičkový generál a velitel amerických sil v Evropě a Africe Christopher Donahue je považován za učebnicového amerického vojáka a velitele. Jeho kariéra se měla završit tím, že se stane šéfem sboru náčelníků štábů. Místo toho k 2. červenci předčasně v armádě končí kvůli čistkám mezi důstojníky, které provádí ministr obrany Pete Hegseth.

Donahueho odchod zapadá i do zvýšeného tlaku vlády Donalda Trumpa na Evropany, aby se více starali o svou bezpečnost, a to před summitem NATO, který se za dva týdny bude konat v Ankaře. Dosavadní Donahueův post bude „ponížen“ a bude ho moci zastávat tříhvězdičkový generál. Hegseth zároveň v Bruselu na schůzce ministrů obrany aliance oznámil přísnou revizi počtu jednotek a zbraní, které mají USA v Evropě.

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