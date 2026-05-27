Ukrajina má šest měsíců na to, aby od Ruska převzala iniciativu na bojišti a posílila svou pozici pro mírová jednání, řekl agentuře Reuters vysoce postavený velitel ukrajinské armády. Předpokládá, že po více než čtyřech letech rozsáhlé invaze v nejbližší době nastane obrat ve prospěch Kyjeva. Ruské síly od roku 2023 dosahují na Ukrajině postupných vyčerpávajících územních zisků, tempo postupu se ale letos zpomalilo a ukrajinské jednotky zvyšují tlak ve snaze zahnat Rusy zpět.
Brigádní generál Andrij Bileckyj – velitel ukrajinského 3. armádního sboru, jedné z nejuznávanějších bojových sil Ukrajiny – v rozhovoru s Reuters uvedl, že se domnívá, že ruská armáda je vyčerpaná a neschopná provádět zásadní průlomy.
Pokud ukrajinská armáda dokáže během několika měsíců zvýšit a udržet současnou dynamiku, může získat iniciativu podél celé fronty a přinutit Rusko vzdát se záměru obsadit poslední část Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, kterou dosud nemá pod kontrolou, řekl.
„Věřím, že příštích šest až devět měsíců přinese bod obratu,“ uvedl Bileckyj v rozhovoru, který se odehrál na nezveřejněném podzemním místě v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. „Přesněji řečeno si myslím, že následujících šest měsíců je rozhodujících,“ dodal.
Otázka, kdo bude kontrolovat Doněckou oblast, se stala překážkou v mírových jednáních podporovaných Spojenými státy, která uvázla na mrtvém bodě. Rusko chce celou oblast a Ukrajina odmítá ustoupit z území, které se ruským silám nepodařilo dobýt.
„Musíme definovat směry, kde můžeme zlepšit své pozice, obsadit některé strategické body a pak z pozice síly, ne slabosti, mluvit s Rusy o skutečně stabilním příměří,“ uvedl Bileckyj, bývalý pravicový politik, který založil bojem prověřený prapor Azov a nyní velí desítkám tisíc vojáků. „Z vojenského hlediska je to reálné,“ dodal.
Ruské ministerstvo obrany na žádost o komentář k této zprávě bezprostředně nereagovalo. Ruský prezident Vladimir Putin tento měsíc slíbil vítězství na Ukrajině a uvedl, že se domnívá, že se válka blíží ke konci.
Ruský postup zkomplikovalo rozhodnutí miliardáře Elona Muska odepřít ruským silám přístup k jeho satelitní internetové službě Starlink. Kyjev mezitím zesílil útoky dronů středního doletu na ruskou protivzdušnou obranu a logistiku, což pomohlo zvýšit účinnost úderů na ropné a vojenské objekty hluboko v ruském týlu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina v roce 2026 znovu dobyla téměř 600 čtverečních kilometrů území. Reuters připomíná, že toto tvrzení nemohl nezávisle ověřit. Moskva v současnosti kontroluje téměř pětinu ukrajinského území.
Při hodnocení vojenské situace John Helin z finské analytické skupiny Black Bird uvedl, že souhlasí s Bileckým v tom, že ruské síly trpí únavou, avšak současně je ukrajinské válečné úsilí brzděno nedostatkem vojáků. „Za čtyři nebo pět měsíců od začátku tohoto roku se skutečně zdá, že je mnohem pravděpodobnější, že Rusové se vyčerpají dříve, než ukrajinské problémy dosáhnou bodu zlomu,“ řekl Reuters.
V pondělí americký Institut pro studium války (ISW) uvedl, že ukrajinské síly nyní „aktivně zpochybňují poziční charakter války“ a mohou být brzy schopny provádět omezené mechanizované útoky.
Ruské jednotky postupují na ukrajinské „pevnostní pásmo“ na východě Ukrajiny a boje se odehrávají v jižní části strategicky důležitého města Kosťantynivka. Tato soustava silně opevněných měst tvoří páteř ukrajinské obrany. Její dobytí by Rusku umožnilo ohrozit zbytek Donbasu.
Bileckyj, jehož síly jsou rozmístěny na více než desetině celkové frontové linie, uvedl, že jeho jednotky pevně drží křídlo kolem Slovjansku, severní bašty pásma, a nutí Rusko útočit přímo na město. Takové nákladné útoky podle něj pomáhají vyčerpávat ruské síly a vedou k těžkým ztrátám i mezi polními veliteli, což popsal jako profesní degradaci ruské armády.
„Nedostatek personálu jim už neumožňuje postupovat tak, jak to dělali například před rokem,“ uvedl Bileckyj s tím, že je však příliš brzy dělat závěry z nedávných úspěchů Kyjeva. Ukrajina na nich ale podle něj může stavět při pokračování útoků středního dosahu a při „opatrném postupu“. Moskva podle generála „radikálně prohrává“ v komunikaci na bojišti kvůli Muskovu zásahu proti používání Starlinku.
Zároveň však Bileckyj označil obě strany zhruba za vyrovnané, pokud jde o rozvoj vlastních technologií. Ukrajina vede v oblasti pozemních dronů (UGV) a těžkých bombardovacích dronů, zatímco Rusko má náskok ve vývoji dronů řízených pomocí optického vlákna, což znemožňuje použít proti nim prostředky využívající monitorování rádiových vln.
Bileckého sbor, který podle Reuters představuje možný vzor pro modernizovanou ukrajinskou armádu, vede snahy o transformaci výcviku a integraci nových technologií, jako jsou pozemní drony, coby důležité součásti bojové strategie. Bileckého jednotky jsou průkopníky v nasazování obtížně zachytitelných dronů kamikadze a robotů vyzbrojených kulomety nebo raketomety, které mají nahradit významnou část pěchoty. Jejich cílem je dosáhnout 30 procent do roku 2027, uvedl.
Tato „revoluce“ umožní velitelům provádět „kreativnější“ kombinované útočné operace, aniž by ohrožovali životy vojáků, uvedl Bileckyj. „Stane se to letos a myslím, že ukážeme, že náš sbor je živoucím příkladem této změny,“ dodal.
